Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Пётркув-Трыбунальски
  4. Земельные участки

Земельные участки в Пётркув-Трыбунальски, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Участок земли в Swierzowa Polska, Польша
Участок земли
Swierzowa Polska, Польша
Площадь 8 336 м²
Предлагаю инвестиционный участок площадью 8336 м2, расположенный в Кросно на улице Пшемыслов…
$699,732
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Варшава, Польша
Участок земли
Варшава, Польша
Площадь 4 443 м²
Продать три участка общей площадью около 4440м2 Около 107 метров в длину на дороге х 40 метр…
$863,586
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Grzebienisko, Польша
Участок земли
Grzebienisko, Польша
Площадь 1 423 м²
Информация о сюжете: - посылка No 498/11 1423 м2 MPZP - вторая строительная линия от улицы Ш…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Познань, Польша
Участок земли
Познань, Польша
Площадь 1 735 м²
Сайт 56/20 SKIN/MARK/JAŚKOOWAKA Улица
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Luszczewo, Польша
Участок земли
Luszczewo, Польша
Площадь 15 200 м²
Предлагаем на продажу уникальный участок площадью 15 200 м2 (число участка 80), расположенны…
$77,323
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Краков, Польша
Участок земли
Краков, Польша
Площадь 902 м²
Он предлагает 9-ареннюю строительную площадку в Кракове / Свошовице, расположенную на улице …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Новы-Томысль, Польша
Участок земли
Новы-Томысль, Польша
Площадь 28 564 м²
Продается привлекательная земельная собственность площадью 2,85 га, расположенная в Новом То…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Пила, Польша
Участок земли
Пила, Польша
Площадь 12 742 м²
Коммерческий участок с возможностью строительства сервисно-промышленной зоны в Пильской пром…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Краков, Польша
Участок земли
Краков, Польша
Площадь 747 м²
Участок с разрешением на строительство двух односемейных двухместных зданий в здании-близнеце
$388,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Konarskie, Польша
Участок земли
Konarskie, Польша
Площадь 756 м²
Если вы мечтаете жить рядом с природой, но не хотите отказываться от комфорта, то этот сюжет…
$54,424
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Варшава, Польша
Участок земли
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 745 м²
Этаж 1
Продается участок на улице Modlińska в Warszawa, 750 м от Urzędu Dzielnicy Białołęka. Удобно…
$375,966
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Участок земли в Lusowo, Польша
Участок земли
Lusowo, Польша
Площадь 1 221 м²
Привлекательная строительная площадка площадью 1221 м2, расположенная в Закржеве на улице Ст…
$116,705
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов