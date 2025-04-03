Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Пётркувский повят
  4. Жилая

Жильё в Пётркувский повят, Польша

4 объекта найдено
Дом в Poniatow, Польша
Дом
Poniatow, Польша
Площадь 130 м²
Продается дом в здании-близнеце в восточной части Лодзи, в усадьбе Анджейов. Предлагаю функц…
$231,972
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 5 комнат в Apolonka, Польша
Квартира 5 комнат
Apolonka, Польша
Число комнат 5
Площадь 149 м²
Я рекомендую вам уже завершить новую инвестицию в Лодзь на престижном поселении Рога в Уль. …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 1 комната в Rozprza, Польша
Квартира 1 комната
Rozprza, Польша
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Уютная студия в центре Лодзи на продажу!
$87,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом 10 комнат в Bakowa Gora, Польша
Дом 10 комнат
Bakowa Gora, Польша
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 1/2
Продается просторный дом площадью около 350 м² в Варшаве, Bemowo.  Дом расположен на тихой у…
$649,381
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пётркувский повят, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов