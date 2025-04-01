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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Пильский повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Пила, Польша
Квартира
Пила, Польша
Площадь 168 м²
Piła - Śródmieście Предметом предложения является коммерческое и сервисное помещение Для аре…
$2,462
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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