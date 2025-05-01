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Долгосрочная аренда домов в Пясечно, Польша

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Пясечно, Польша
Дом 4 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду роскошный дом площадью 225 м² в Zalesie Dolny, недалеко от Варшавы, который…
$3,726
в месяц
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Дом 8 комнат в Пясечно, Польша
Дом 8 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 1/2
Сдаётся 8-комнатный Арт-дом в аренду в Zalesiu Dolnym - уникальное пространство в окружении …
$6,645
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
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