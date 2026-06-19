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Особняки в Пясечинском повяте, Польша

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1 объект найдено
Особняк 8 комнат в Магдаленка, Польша
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Особняк 8 комнат
Магдаленка, Польша
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Я продам семейный дом напрямую с большим потенциалом, который вырастил счастливых людей.Искл…
$802,377
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Параметры недвижимости в Пясечинском повяте, Польша

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