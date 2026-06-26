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Дома с видом на горы в Пясечинском повяте, Польша

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gmina Piaseczno
6
gmina Konstancin Jeziorna
5
gmina Lesznowola
5
Констанцин-Езёрна
3
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2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Мысядло, Польша
Дом 4 комнаты
Мысядло, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Дома, вдохновленные светом, гармонией и природой Zielone Mysiadło — это современный жилой к…
$344,427
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Дом 9 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 9 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс Gaia Park – место, где ритм задает природа. Констанцин-Езioрнa – рай для люб…
$1,07 млн
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Типы недвижимости в Пясечинском повяте

дуплексы

Параметры недвижимости в Пясечинском повяте, Польша

с гаражом
с садом
с террасой
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