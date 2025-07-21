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Дома в Пабяницком повяте, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Константынув-Лодзинский, Польша
Дом 4 комнаты
Константынув-Лодзинский, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Мы предлагаем уникальный, одноэтажный, террасный дом в закрытом жилом комплексе Srebrna Osto…
$218,727
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Агентство
Fox Promotion S.C
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Параметры недвижимости в Пабяницком повяте, Польша

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