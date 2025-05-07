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Квартиры в Пабяницком повяте, Польша

Константынув-Лодзинский
3
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4 объекта найдено
Квартира в Константынув-Лодзинский, Польша
Квартира
Константынув-Лодзинский, Польша
Площадь 146 м²
Мы предлагаем на продажу уникальный офис-торговый объект площадью 146,38 м2, расположенный в…
$219,445
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Константынув-Лодзинский, Польша
Квартира 2 комнаты
Константынув-Лодзинский, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Покупатели освобождены от налога PCC
$227,216
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Dąbrowa Łódź, 22 Podhalańska Street Площадь 45 м2, две комнаты, отдельная кухня с окном, ван…
$87,249
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Константынув-Лодзинский, Польша
Квартира 3 комнаты
Константынув-Лодзинский, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Покупатель освобожден от налога PCC 2%
$200,765
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Пабяницком повяте, Польша

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