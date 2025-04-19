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Дома в Ожаруве-Мазовецком, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Дом 4 комнаты
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Представляем отдельно стоящий дом на продажу для расширения. Ożarów Mazowiecki Ożarów, ул. J…
$297,696
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов