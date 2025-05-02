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Долгосрочная аренда домов в Отвоцком повяте, Польша

gmina Wiazowna
3
3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Wiazowna, Польша
Дом 4 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Дом в аренду в Вонзовне. Высокий стандарт, эргономичная планировка комнат, идеальное распол…
$1,936
в месяц
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Агентство
inwest.warszawa
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Дом 4 комнаты в Wiazowna, Польша
Дом 4 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду дом в Wiązowna. Дом с 4 комнатами в пригороде Варшавы. Общая площадь 135 m…
$2,065
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
inwest.warszawa
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Дом 4 комнаты в Wiazowna, Польша
Дом 4 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду дом в Wiązowna. Высокий стандарт, эргономичная планировка комнат, идеально…
$2,065
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
inwest.warszawa
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Realting.com
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