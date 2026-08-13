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Жилье в Остроруге, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Остроруг, Польша
Квартира
Остроруг, Польша
Площадь 130 м²
Полная собственность бесплатно = безопасная покупка Возможность выбора нотариуса
$120,501
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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