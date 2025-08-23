Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Острудский повят
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Острудском повяте, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Grunwald, Польша
Квартира
Grunwald, Польша
Площадь 102 м²
Красивый новый офис площадью чуть более 100 м2 на старом Грюнвальде
$1,786
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти