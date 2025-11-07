Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Опольском воеводстве, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 21 м² в Ополе, Польша
Коммерческое помещение 21 м²
Ополе, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Полностью оборудованный суши-бар, работающий уже два года, сдаётся в аренду с возможностью р…
$21,294
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
