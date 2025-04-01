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Земельные участки в Опочненский повят, Польша

1 объект найдено
Участок земли в Mysliborz, Польша
Участок земли
Mysliborz, Польша
Площадь 7 000 м²
Я продам участок среды обитания 70 ар с разрешением на строительство дома, согласно проекту …
$61,737
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