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Квартиры в Опочненский повят, Польша

gmina Zarnow
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Опочно, Польша
Квартира 2 комнаты
Опочно, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Я собираюсь продать двухкомнатное жилье при приватизации парка ARCHE TOBACO - Лодзь, UL. КОПЕРНИК
$144,398
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Квартира в Solec, Польша
Квартира
Solec, Польша
Описание недвижимостиРАСПОЛОЖЕНИЕ: Предлагаем на продажу привлекательный коммерческий участо…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Zarnow, Польша
Квартира 1 комната
Zarnow, Польша
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Особый случай! Квартира на продажу в самом сердце набережной – Петрковская 92! Не упустите в…
$67,162
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Zarnow, Польша
Квартира 1 комната
Zarnow, Польша
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Продается квартира в отличном месте - Piotrkowska 92, SAMO CENTRUM ŁODZ Центральное отопление!
$51,404
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 5 комнат в Zarnow, Польша
Квартира 5 комнат
Zarnow, Польша
Число комнат 5
Площадь 193 м²
Исключительное предложение квартиры на продажу на улице Петрковской в Лодзи Ищете просторную…
$302,227
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Опочненский повят, Польша

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