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Земельные участки в Опатувский повят, Польша

2 объекта найдено
Участок земли в Kaliszany, Польша
Участок земли
Kaliszany, Польша
Площадь 161 400 м²
Участок / место в Калишани, в административном районе Wągrowiec, Большая Польша
$647,900
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Агентство
Etalon Estate Group
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Участок земли в Kaliszany, Польша
Участок земли
Kaliszany, Польша
Площадь 64 700 м²
Ищете участки для летнего строительства с возможностью деления на участки с прямым выходом к…
$647,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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Рейтинг 4.9 / 5:
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