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Дома в Ольштынском повяте, Польша

3 объекта найдено
Особняк в Stawiguda, Польша
Особняк
Stawiguda, Польша
Количество этажей 2
RESIDENCE / GUEST HOUSE / SPA / WEDDING ROOM Резиденция идеально подходит для жизни или веде…
$767,207
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Дом в Ольштынский повят, Польша
Дом
Ольштынский повят, Польша
Площадь 305 м²
Мы рады представить уникальную недвижимость – современный дом, расположенный в престижной ви…
$1,76 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом 4 комнаты в Барчево, Польша
Дом 4 комнаты
Барчево, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
HOUSE COMOD WITH THE POOL A large and comfortable house with pool located in Barczewo at ul.…
$284,041
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Параметры недвижимости в Ольштынском повяте, Польша

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