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Квартиры в Ольштынском повяте, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Ольштынский повят, Польша
Квартира
Ольштынский повят, Польша
Площадь 1 440 м²
Место отдыха в парке Сколи
$43,269
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Ольштынском повяте, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов