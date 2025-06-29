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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Оборницком повяте, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Оборники, Польша
Квартира 3 комнаты
Оборники, Польша
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Для аренды со вкусом и современной отделкой квартиры в Оборниках на Лесном поселке. 3 комнат…
$538
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Оборники, Польша
Квартира
Оборники, Польша
Площадь 325 м²
Рекомендую арендовать производственный и сервисный зал общей площадью 325 м2, расположенный …
$2,623
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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