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Дома в Оборницком повяте, Польша

gmina Oborniki
3
Оборники
3
4 объекта найдено
Дом в Рогозьно, Польша
Дом
Рогозьно, Польша
Площадь 477 м²
Вы ищете недвижимость для частных, служебных или инвестиционных целей в Рогознице? Приглашаю…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Дом в Оборники, Польша
Дом
Оборники, Польша
Площадь 104 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже современного дома в здании-близнеце, р…
$188,986
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Оборники, Польша
Дом
Оборники, Польша
Площадь 200 м²
150 м2 отдельно стоящий дом, построенный на участке 450 м2
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Оборники, Польша
Дом
Оборники, Польша
Площадь 104 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением о продаже современного дома в здании-близнеце, ра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Оборницком повяте, Польша

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