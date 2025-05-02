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Коммерческая недвижимость в Оборницком повяте, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 191 м² в Оборники, Польша
Коммерческое помещение 191 м²
Оборники, Польша
Площадь 191 м²
Красивое, тихое место на обширных зеленых зонах на окраине Оборники Великопольской. Это, нес…
$205,167
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Etalon Estate Group
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