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Жильё в Оборницком повяте, Польша

gmina Oborniki
4
gmina Rogozno
4
Оборники
3
Рогозьно
4
8 объектов найдено
Дом в Рогозьно, Польша
Дом
Рогозьно, Польша
Площадь 477 м²
Вы ищете недвижимость для частных, служебных или инвестиционных целей в Рогознице? Приглашаю…
Цена по запросу
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Дом в Оборники, Польша
Дом
Оборники, Польша
Площадь 104 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже современного дома в здании-близнеце, р…
$188,986
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Рогозьно, Польша
Квартира 3 комнаты
Рогозьно, Польша
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Я предлагаю вам 3 спальни, просторная квартира 58 м2
$113,250
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Etalon Estate Group
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Квартира 5 комнат в Рогозьно, Польша
Квартира 5 комнат
Рогозьно, Польша
Число комнат 5
Площадь 238 м²
Просторная, частично меблированная 5-комнатная квартира в центре Рогозницы с возможностью со…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Дом в Оборники, Польша
Дом
Оборники, Польша
Площадь 200 м²
150 м2 отдельно стоящий дом, построенный на участке 450 м2
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Оборники, Польша
Дом
Оборники, Польша
Площадь 104 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением о продаже современного дома в здании-близнеце, ра…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Niemieczkowo, Польша
Квартира
Niemieczkowo, Польша
Площадь 22 900 м²
Продажа земельного участка в районе Оборник Велькопольских в селе Германия. Он живописно рас…
$91,917
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Рогозьно, Польша
Квартира 4 комнаты
Рогозьно, Польша
Число комнат 4
Площадь 240 м²
Вы ищете недвижимость для частных, служебных или инвестиционных целей в Рогознице? Приглашаю…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Типы недвижимости в Оборницком повяте

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Параметры недвижимости в Оборницком повяте, Польша

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