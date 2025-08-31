Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Новотомыском повяте, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Turkowo, Польша
Квартира
Turkowo, Польша
Площадь 1 900 м²
Аренда асфальтированной площади в Туркове - идеальное место для вашего бизнеса!
$1,096
в месяц
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Turkowo, Польша
Квартира
Turkowo, Польша
Площадь 1 150 м²
Аренда палаточного склада в Туркове – функциональное пространство отныне!
$3,015
в месяц
