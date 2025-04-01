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Земельные участки в Новотомыский повят, Польша

2 объекта найдено
Участок земли в Новы-Томысль, Польша
Участок земли
Новы-Томысль, Польша
Площадь 28 564 м²
Продается привлекательная земельная собственность площадью 2,85 га, расположенная в Новом То…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Участок земли в Boruja Koscielna, Польша
Участок земли
Boruja Koscielna, Польша
Площадь 33 900 м²
Для продажи Красиво расположен благоустроенный, огороженный, оборудованный электроэнергией и…
$350,274
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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