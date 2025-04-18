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Дома в Новотомыском повяте, Польша

1 объект найдено
Дом в Glinno, Польша
Дом
Glinno, Польша
Площадь 215 м²
Я рекомендую отдельно стоящий дом, расположенный на улице Пяскова в Новом Томысле.
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Новотомыском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
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