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Жильё в Новотомыский повят, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Опаленица, Польша
Квартира
Опаленица, Польша
Площадь 107 м²
Продается: Здание с двумя помещениями в Опалнике – идеальное место для вашего бизнеса!
$144,740
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Etalon Estate Group
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Квартира в Збоншинь, Польша
Квартира
Збоншинь, Польша
Площадь 339 м²
Продается земельная собственность, построенная со зданием бывшего кинотеатра с экономическим…
$177,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Новотомыский повят, Польша

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