Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Новодвурский повят
  4. Жилая

Жилье в Новодвурском повяте, Польша

;
gmina Stegna
70
70 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
$190,510
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
$160,429
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
$194,855
Оставить заявку
Value OneValue One
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
$226,941
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
$160,429
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
$160,429
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 4 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
$233,625
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
$211,901
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
$215,911
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
$215,911
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
$162,101
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
$224,601
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
$162,101
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
$279,709
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
$285,003
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
$257,209
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
$224,601
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
$224,601
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
$162,101
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
$160,429
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
$251,473
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
$215,911
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 4 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
$317,731
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
$211,901
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
$279,709
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
$224,601
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
$285,003
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
$251,473
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
$279,709
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Jantar, Польша
Квартира 3 комнаты
Jantar, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
$226,941
Оставить заявку

Типы недвижимости в Новодвурском повяте

квартиры

Параметры недвижимости в Новодвурском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти