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Квартиры в Некле, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 8 комнат в Некля, Польша
Квартира 8 комнат
Некля, Польша
Число комнат 8
Площадь 1 000 м²
Продать уникальное коммерческое здание, расположенное в Некле на улице Познаньской.
$449,466
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Некля, Польша
Квартира
Некля, Польша
Площадь 1 000 м²
Продать уникальное коммерческое здание, расположенное в Некле на улице Познаньской
$450,117
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Realting.com
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