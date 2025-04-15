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Квартиры в Мронговском повяте, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Karwie, Польша
Квартира 3 комнаты
Karwie, Польша
Число комнат 3
Площадь 45 м²
Квартира прямо от застройщика – уникальная возможность!
$89,694
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Мронговском повяте, Польша

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