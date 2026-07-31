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Коммерческая недвижимость в Мосине, Польша

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 60 м² в Мосина, Польша
Коммерческое помещение 60 м²
Мосина, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Возможность! Продается квартира с балконом, садом и гаражом!
$165,561
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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