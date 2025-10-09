Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда кондоминиумов в Мазовецком воеводстве, Польша

1 объект найдено
Apartment for rent Warsaw Ursus в Варшава, Польша
Apartment for rent Warsaw Ursus
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 11
Гест Недвижимость Агентство представляет:Для аренды: современная, светлая и кондиционированн…
$880
в месяц
