  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Любушское воеводство
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Любушском воеводстве, Польша

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Brzezie k Sulechowa, Польша
Дом 6 комнат
Brzezie k Sulechowa, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Односемейный дом / Lubuskie, 66-100 Brzezie k. Sulechowa / Готовы житьПродается уникальный д…
$297,958
Частный продавец
Языки общения
English, Polski
