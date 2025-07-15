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Отели в Люблинском повяте, Польша

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1 объект найдено
Доходний гастрономічно-готельний об’єкт у Польщі в Wysokie, Польша
UP UP
Доходний гастрономічно-готельний об’єкт у Польщі
Wysokie, Польша
Число комнат 55
Площадь 8 893 м²
Количество этажей 2
Продається прибутковий та успішно діючий готельно-ресторанний комплекс 📍 Локація: Польща,…
$3,15 млн
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