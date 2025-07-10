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Коммерческая недвижимость в Люблинском повяте, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 8 893 м² в Wysokie, Польша
UP UP
Коммерческое помещение 8 893 м²
Wysokie, Польша
Площадь 8 893 м²
Продається дуже прибутковий та успішно діючий готельно-ресторанний комплекс   Розташов…
$3,18 млн
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