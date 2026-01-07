Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Любартувский повят
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Любартувском повяте, Польша

1 объект найдено
Офис 4 641 м² в Любартув, Польша
Офис 4 641 м²
Любартув, Польша
Площадь 4 641 м²
Этаж 1/1
Производственное предприятие, состоящее из производственной и складской строительной сборки,…
$2,68 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти