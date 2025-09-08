Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Ловичский повят
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Ловичском повяте, Польша

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Kiernozia, Польша
Студия 1 комната
Kiernozia, Польша
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Откройте для себя комфорт современной жизни в Лодзи! Мы приглашаем вас ознакомиться с уника…
$90,584
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ловичском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти