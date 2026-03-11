Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Ломянки
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Ломянках, Польша

Квартира Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/10
2 отдельные комнаты | 35 м² | Powiśle – Solec | 6 этаж | балкон Предлагается в аренду 2-комн…
$876
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
Сдаётся квартира, 2 комнаты, 46 м², Варшава,  Praga-Południe, ul. Mińska Современная, 2-комн…
$1,095
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 12/15
ЛОКАЛИЗАЦИЯ квартиры - улица: Grzybowska 43A | Mennica Residence Этаж 12 из 15, лифт, охрана…
$2,736
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 2/2
Квартира-студия в Блиской Воле, Varsovia Apartments   Разовые договоры аренды (предоставляем…
$766
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Сдается светлая и функциональная двухкомнатная квартира с отдельной кухней, расположенная в …
$698
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/6
Частично меблированная | 3 комнаты | Балкон | Подземный паркинг | Оптоволоконный интернет | …
$1,888
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/6
Сдается новая квартира в Варшаве Mokotów на ul. WoroniczaВ окрестностях ТЦ Galeria Mokotow, …
$1,281
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 6 комнат в Варшава, Польша
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
Предлагаем вашему вниманию уникальный дом в провинциальном стиле. жилое пространство включае…
$4,652
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Доступно с этого момента!Для аренды современная студийная квартира расположена на улице Лесн…
$739
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Комфортабельная и эстетично обставленная квартира площадью 26 кв.м. Имеет собственный просто…
$1,218
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 20/29
Квартира на 2-й этаж – ул. Проста, Чисте, Воля, Варшава (Мазовецкое) Цена: 8000 злотых (190 …
$2,189
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 12/29
Современная студия от ASBUD – с увеличенным балконом и возможностью оставить часть мебели.To…
$1,368
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти