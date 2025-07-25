Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Лодзинское воеводство
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Лодзинском воеводстве, Польша

1 объект найдено
Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 215 м²
Мы приглашаем вас арендовать просторный 5-комнатный дом в тихом и тихом районе Балут в Лодзи…
$1,105
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти