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Магазины в Лодзинском воеводстве, Польша

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 800 м² в Лодзинское воеводство, Польша
Магазин 800 м²
Лодзинское воеводство, Польша
Площадь 800 м²
Отдел с производственными и складскими и офисными зданиями - Лодзь Балута Цена: 2 700 000 зл…
$720,518
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Агентство
Etalon Estate Group
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Магазин 1 400 м² в Skomlin, Польша
Магазин 1 400 м²
Skomlin, Польша
Площадь 1 400 м²
Здание холодильника-морозильника с маневренной зоной и офисными помещениями выставлено на пр…
Цена по запросу
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Realting.com
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