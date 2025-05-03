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Квартиры в Лешненском повяте, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Brenno, Польша
Квартира
Brenno, Польша
Площадь 1 389 м²
Leisure Resort White Brenno – Ваш ключ к выгодному инвестированию и уникальному месту на кар…
$1,43 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Лешненском повяте, Польша

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