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Земельные участки в Лесковский повят, Польша

2 объекта найдено
Участок земли в Buk, Польша
Участок земли
Buk, Польша
Площадь 10 739 м²
Продается земля для инвестиций и собственного бизнеса-офис, склад, производство. Место: Высо…
$552,070
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Участок земли в Buk, Польша
Участок земли
Buk, Польша
Площадь 3 458 м²
Для продажи я предлагаю инвестиционный участок общей площадью 3458 м2, расположенный в дерев…
$282,487
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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