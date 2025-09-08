Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Ленчицкий повят
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Ленчицком повяте, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Ленчица, Польша
Квартира
Ленчица, Польша
Площадь 140 м²
Аренда офиса и услуг 140 м2 - Łęczyca k. Poznań (Luboń), около A2
$2,203
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти