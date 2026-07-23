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Коммерческая недвижимость в Кшиже-Велькопольском, Польша

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 33 м² в Кшиж-Велькопольский, Польша
Коммерческое помещение 33 м²
Кшиж-Велькопольский, Польша
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Продается квартира в Великопольском кресте на улице Мицкевича! Я призываю вас увидеть это ун…
$42,152
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Агентство
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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