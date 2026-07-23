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Квартиры в Кротошин, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кротошин, Польша
Квартира 3 комнаты
Кротошин, Польша
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Расположение: Кротошин, улица Здуновская – центр города, везде недалеко от Рыночной площади
$76,463
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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