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Квартиры в Кротошинском повяте, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кротошин, Польша
Квартира 3 комнаты
Кротошин, Польша
Число комнат 3
Площадь 72 м²
3-комнатная квартира с садом в Кротошине 72 м2 | Idle | Первый этаж по случайной цене!!!
$74,638
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Кротошинском повяте, Польша

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