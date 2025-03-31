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Земельные участки в Кросненский повят, Польша

2 объекта найдено
Участок земли в Swierzowa Polska, Польша
Участок земли
Swierzowa Polska, Польша
Площадь 8 336 м²
Предлагаю инвестиционный участок площадью 8336 м2, расположенный в Кросно на улице Пшемыслов…
$699,732
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Агентство
Etalon Estate Group
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Участок земли в Swierzowa Polska, Польша
Участок земли
Swierzowa Polska, Польша
Площадь 18 896 м²
От имени нашего клиента мы предлагаем инвестиционный участок площадью 18 896 м2, расположенн…
$1,52 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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