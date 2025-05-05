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Дома с видом на горы в Краковском повяте, Польша

gmina Zabierzow
3
1 объект найдено
Дом 8 комнат в Kobylany, Польша
Дом 8 комнат
Kobylany, Польша
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
For sale a house in an open shell with a usable area of 400 m2, right next to the Kobylańska…
$339,737
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Параметры недвижимости в Краковском повяте, Польша

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