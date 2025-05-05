Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Краковский повят
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Краковском повяте, Польша

gmina Zabierzow
3
5 объектов найдено
Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 225 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение просторного двухэтажного односемейного дома, распол…
$309,522
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Balice, Польша
Дом
Balice, Польша
Площадь 108 м²
Дома в Леске, II СТАП ИНВЕСТИЦИИ в Балисе, ул. Юрайская
$256,831
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дуплекс 4 комнаты в Cholerzyn, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Cholerzyn, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
1. ОПИСАНИЕ ДОМАДома расположены всего в 200 метрах от озера в Холержине, идеальном месте дл…
$198,155
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Pisary, Польша
Вилла 6 комнат
Pisary, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
For sale a beautiful house in excellent condition, located in the buffer zone of Krakow's va…
$543,274
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Kobylany, Польша
Дом 8 комнат
Kobylany, Польша
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
For sale a house in an open shell with a usable area of 400 m2, right next to the Kobylańska…
$339,737
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Краковском повяте, Польша

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти