  2. Польша
  3. Краковский повят
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Краковском повяте, Польша

2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в gmina Mogilany, Польша
Дуплекс 5 комнат
gmina Mogilany, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Дом с более высоким уровнем строительства. Готов к заселению, с возможностью отделки под клю…
$361,690
Дуплекс 4 комнаты в Cholerzyn, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Cholerzyn, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
1. ОПИСАНИЕ ДОМАДома расположены всего в 200 метрах от озера в Холержине, идеальном месте дл…
$198,155
