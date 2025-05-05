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Жильё в Краковском повяте, Польша

gmina Zabierzow
6
gmina Liszki
3
20 объектов найдено
Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 225 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение просторного двухэтажного односемейного дома, распол…
$309,522
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Konary, Польша
Квартира
Konary, Польша
Описание объекта недвижимости Продается участок площадью бол…
Цена по запросу
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Квартира в Libertow, Польша
Квартира
Libertow, Польша
Этаж 2
Описание собственности В аренду сразу же помещения - гора Ли…
Цена по запросу
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Квартира в Wielka Wies, Польша
Квартира
Wielka Wies, Польша
Количество этажей 1
Описание объекта 4-комнатные отдельно стоящие дома на участках от 4 до 9 соток - Велька-Весь…
Цена по запросу
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Квартира в Brzoskwinia, Польша
Квартира
Brzoskwinia, Польша
Цена по запросу
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Квартира в Lesieniec, Польша
Квартира
Lesieniec, Польша
Opis nieruchomości Продается многофункциональный строительный/сервисный/сельскохозяйственный…
Цена по запросу
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Квартира в Wielka Wies, Польша
Квартира
Wielka Wies, Польша
Количество этажей 1
Description of property 4-room detached houses on plots from…
Цена по запросу
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Квартира в Raczna, Польша
Квартира
Raczna, Польша
Этаж 1/1
Описание объекта недвижимости Продается 3-комнатная квартира…
Цена по запросу
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Квартира в Mlynka, Польша
Квартира
Mlynka, Польша
Opis nieruchomości ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ГМИНЫ ЗАБЕЖУВ ПЛОЩАДЬЮ 36 АРЕНД. РАСПОЛОЖЕНИЕ Участок…
Цена по запросу
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Квартира в Michalowice, Польша
Квартира
Michalowice, Польша
Этаж 1/2
Описание недвижимости(английская версия ниже)Продается квартира площадью 137 м2, в уникально…
Цена по запросу
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Дом в Balice, Польша
Дом
Balice, Польша
Площадь 108 м²
Дома в Леске, II СТАП ИНВЕСТИЦИИ в Балисе, ул. Юрайская
$256,831
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Zabierzow, Польша
Квартира
Zabierzow, Польша
Количество этажей 4
Описание собственности Okazały Czteropoziomowy Dom Z Potencj…
Цена по запросу
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Квартира в Nawojowa Gora, Польша
Квартира
Nawojowa Gora, Польша
Описание объекта недвижимости Вторая линия застройки, живопи…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 комнаты в Cholerzyn, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Cholerzyn, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
1. ОПИСАНИЕ ДОМАДома расположены всего в 200 метрах от озера в Холержине, идеальном месте дл…
$198,155
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Квартира в Narama, Польша
Квартира
Narama, Польша
Количество этажей 1
Описание недвижимости Сдается дом недалеко от Михаловице, недалеко от северной границы Крако…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Pisary, Польша
Вилла 6 комнат
Pisary, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
For sale a beautiful house in excellent condition, located in the buffer zone of Krakow's va…
$543,274
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Квартира в Raczna, Польша
Квартира
Raczna, Польша
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Квартира в Michalowice, Польша
Квартира
Michalowice, Польша
Количество этажей 3
Описание недвижимости Продаются квартиры площадью 93 м2 с садами, в уникальной инвестиции в …
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Kobylany, Польша
Дом 8 комнат
Kobylany, Польша
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
For sale a house in an open shell with a usable area of 400 m2, right next to the Kobylańska…
$339,737
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Квартира в Nawojowa Gora, Польша
Квартира
Nawojowa Gora, Польша
Описание собственности Druga Linia Zabudowy, Widokowa działk…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Краковском повяте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Краковском повяте, Польша

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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